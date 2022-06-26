Новости общества

18:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России зарегистрировали 3 004 случая коронавируса

11:19, 26.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 3 004 случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали 3 004 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 418 881.

Госпитализировали 628 пациентов за сутки, выздоровели — 2 713. С начала пандемии от инфекции вылечили 17 845 513 россиян.

За минувшие сутки зарегистрировали 55 случаев COVID-19. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 380 892 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 26 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также