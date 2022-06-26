В России зарегистрировали 3 004 случая коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали 3 004 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 418 881.
Госпитализировали 628 пациентов за сутки, выздоровели — 2 713. С начала пандемии от инфекции вылечили 17 845 513 россиян.
За минувшие сутки зарегистрировали 55 случаев COVID-19. В общей сложности коронавирус стал причиной смерти 380 892 человек.
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