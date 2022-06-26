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Евгений Валиев покидает казанский УНИКС

08:58, 26.06.2022
Евгений Валиев покидает казанский УНИКС
Фото: unics.ru

Форвард Евгений Валиев покидает казанский УНИКС. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен уходит из команды по завершении контракта. В сезоне-2021/22 Валиев провел в составе УНИКСа 3 матча.

Вчера стало известно, что клуб покидает Дмитрий Узинский. 24-летний защитник УНИКСа Георгий Жбанов продолжит выступление за команду. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Татьяна Леухина
СпортБаскетбол Татарстан

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