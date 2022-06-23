Георгий Жбанов продолжит выступать за УНИКС

24-летний защитник казанского УНИКСа Георгий Жбанов продолжит выступление за команду, сообщает пресс-служба клуба.



Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2022/23. Жбанов выступал за команду Казани в течение двух последних лет.

В Единой лиге ВТБ-2021/22 он отыграл за УНИКС 22 матча, набирая в среднем по 2,8 очка, 1,2 подбора и 0,8 перехвата за 10:31 минуты на паркете.

Вчера казанский клуб сообщил, что 29-летний защитник Артем Комолов покидает УНИКС. Баскетболист воспользовался опцией выхода из контракта и теперь продолжит карьеру в другом клубе.

Также на днях стало известно, что в УНИКСе остались защитник Вячеслав Зайцев и капитан команды Андрей Воронцевич. 17 июня сообщалось, что казанский клуб и 19-летний защитник Сергей Полстянов подписали контракт.



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Маргарита Головатенко