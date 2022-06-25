Дмитрий Узинский покидает УНИКС

28-летний российский форвард Дмитрий Узинский покинет казанский УНИКС и продолжит карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба клуба.



Узинский играл за казанский клуб в течение трех последних сезонов. В Единой лиге ВТБ-2021/22 Узинский принял участие в 28 матчах, в среднем набирая по 4,7 очка и 1,3 подбора за 15 с половиной минут игрового времени.

В 25 встречах Евролиги его средняя статистика — 2,6 очка и 0,7 подбора за 10:48 минуты на паркете.

На днях стало известно, что 24-летний защитник УНИКСа Георгий Жбанов продолжит выступление за команду. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2022/23.

В УНИКСе остались защитник Вячеслав Зайцев и капитан команды Андрей Воронцевич. 17 июня сообщалось, что казанский клуб и 19-летний защитник Сергей Полстянов подписали контракт.

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Маргарита Головатенко