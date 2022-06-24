В Казани на общегородском выпускном выступят Gayazovs Brothers и Анет Сай

В Казани 29 июня на общегородском выпускном выступят Анет Сай и группа Gayazovs Brothers. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Мероприятие пройдет на Кремлевской набережной. Праздник организуют для более 6 тысяч одиннадцатиклассников из 164 общеобразовательных учреждений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Праздник начнется с выступления лучших выпускников города, после чего одиннадцатиклассники станцуют традиционный школьный вальс. Ведущим вечера станет капитан команды КВН «Союз» Айдар Гараев.

Праздник начнется в 18.00 , завершится в 21.30 большим салютом.

В прошлом году общегородской выпускной проходил на территории стадиона «Ак Барс Арена». Тогда для выпускников прошел концерт представителей татарского инди-лейбла Yummy music — Ilgiz и «Оммаж», рэп-исполнителя Enaecash. Хедлайнерами мероприятия были певец и блогер Ваня Дмитриенко и музыкальная группа RASA.



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Татьяна Леухина