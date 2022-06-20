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Общегородской выпускной в Казани пройдет на Кремлевской набережной

17:30, 20.06.2022
Общегородской выпускной в Казани пройдет на Кремлевской набережной
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани общегородской выпускной состоится 29 июня на Кремлевской набережной. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Управления образования города.

Праздник начнется в 18.00. Программа мероприятия станет известна в ближайшее время, сейчас ведутся переговоры и с российскими, и с татарстанскими исполнителями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый общегородской выпускной состоялся в 2019 году. Тогда для более 5,7 тысячи выпускников из 164 школ города на «Ак Барс Арене» выступали музыкальная группа «Мальбэк и Сюзанна», победитель второго сезона телевизионного шоу «Песни» рэпер Slava Slame, вокально-инструментальная группа «Волга-Волга», а также Гульназ Батталова.

В пандемийный 2020 год для школьников столицы Татарстана 30 мая прозвенел лишь последний звонок в онлайн-формате.

В прошлом году общегородской выпускной также проходил на территории стадиона «Ак Барс Арена». Тогда для выпускников прошел концерт представителей татарского инди-лейбла Yummy music — Ilgiz и «Оммаж», рэп-исполнителя Enaecash. Хедлайнерами мероприятия были певец и блогер Ваня Дмитриенко и музыкальная группа RASA.

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Татьяна Леухина
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