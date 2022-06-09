В Рособрнадзоре допустили снижение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в 2022 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что средний балл по всем предметам ЕГЭ в этом году будет ниже, чем в прошлом. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, это связано с изменениями структур контрольно-измерительных материалов. В этом году первый выпуск тех, кто учился по новым государственным образовательным стандартам. Музаев отметил, что всегда, когда происходят изменения в каком-либо предмете, проседает средний балл по отношению к предыдущему году.

В этом году основной период сдачи ЕГЭ проходит с 26 мая по 2 июля. Всего на участие в экзаменах на это время зарегистрировались более 723 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Музаев заявил, что ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования. По его словам, он выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, поддерживает единое образовательное пространство страны в условиях большого разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий.

Дарья Акимова