В России за сутки выявлено 3 154 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлено 3 154 новых случая COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 18 412 805 заражений коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 1 102 пациентов. Это на 8,3% меньше по сравнению с 23 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением выписали 3 225 россиян. Всего от COVID-19 вылечились уже 17 839 346 человека.

Фото: стокоронавирус.рф

Умерли от коронавируса еще 65 человек. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 380 776 россиян.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 24 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина