Минниханов заявил, что Татарстан и Якутию связывают этнические корни, схожие языки и культура

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает его пресс-служба.



Минниханов поздравил собравшихся с днями Татарстана, проводимыми в Якутии, отметив, что две республики связывают этнические корни, схожие языки и культура.

Президент Татарстана поблагодарил руководство Якутии за внимание к интересам 8 тысяч татар республики. Он подчеркнул, что подписанные сегодня соглашения еще больше усилят взаимодействие между регионами.

В завершение встречи президент Татарстана посетил выставку «В гостях у татар». Выставка организована из фондов Елабужского государственного музея-заповедника и открылась в Национальном художественном музее Якутии.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в Республику Саха для участия в бизнес-форуме «Татарстан — Якутия» и в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР. Также президент Татарстана планирует провести заседание Ассоциации инновационных регионов России.

На форуме «Татарстан — Якутия» презентовали инвестиционный и инновационный потенциал двух республик. Подписаны несколько соглашений. Рустам Минниханов поучаствовал в вводе в эксплуатацию автономной гибридной электростанции в Верхоянске — одном из самых холодных мест на планете.

Также в Якутске заложили сквер «Казанский». В нем планируется установить памятник великому татарскому поэту Мусе Джалилю.

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Маргарита Головатенко