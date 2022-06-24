Рустам Минниханов и Айсен Николаев приняли участие в форуме «Татарстан — Якутия»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана и глава республики Саха (Якутия) приняли участие в форуме «Татарстан — Якутия», на котором состоялась презентация инвестиционного и инновационного потенциала двух республик, сообщает пресс-служба президента РТ.



— Республика Саха — наш далекий, но очень важный торговый партнер. Объем межрегионального товарооборота ежегодно увеличивается. Из Татарстана идут поставки грузовых автомобилей, шин, топлива, — сказал Минниханов и отметил, что в Татарстане производится 25,6% российского полиэтилена, 41,5% синтетических каучуков, а еще каждая вторая грузовая автомобильная шина, каждый третий грузовой автомобиль.

На форуме были подписаны соглашения:

между Акционерным обществом «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» и Акционерным обществом «Жатайская судоверфь»;

между АО «Инновационный индустриальный парк Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» и правительством Республики Саха (Якутия);

о сотрудничестве между Обществом с ограниченной ответственностью «Саха-Рэм» и правительством Республики Саха (Якутия).

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Минниханов прибыл в Якутию сегодня, в международном аэропорту его встретил глава республики Айсен Николаев. Президент Татарстана поздравил коллегу со 100-летием образования Якутской АССР. Он напомнил, что в последние годы межрегиональный товарооборот приблизился к уровню 4 млрд рублей



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Маргарита Головатенко