В Якутске заложили сквер «Казанский»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Якутске заложили сквер «Казанский». В нем планируется установить памятник великому татарскому поэту Мусе Джалилю, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

— Пусть он станет новым стимулом для дальнейшего укрепления дружбы между нашими республиками и братскими народами, — заявил на церемонии закладки сквера президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил руководство Якутии и Якутска за поддержку идеи по созданию общественного пространства.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

По мнению Минниханова, сквер «Казанский» станет новым знаковым местом для татар. В частности, общественное пространство может принимать важные мероприятия.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в республику Саха для участия в бизнес-форуме «Татарстан — Якутия» и в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР. Также президент Татарстана планирует провести заседание Ассоциации инновационных регионов России.

На форуме «Татарстан — Якутия» презентовали инвестиционный и инновационный потенциал двух республик. Подписаны несколько соглашений. Рустам Минниханов поучаствовал в вводе в эксплуатацию автономной гибридной электростанции в Верхоянске — одном из самых холодных мест на планете.



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Татьяна Демина