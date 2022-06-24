В одном из самых холодных мест на Земле ввели в эксплуатацию гибридную электростанцию

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава республики Саха (Якутия) в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в вводе в эксплуатацию автономной гибридной электростанции в Верхоянске — одном из самых холодных мест на планете. Ее построило ООО «Группа Энэлт».

Гибридная электростанция включает в себя солнечную электростанцию мощностью 1024 кВт, системы накопления энергии емкостью 1300 кВтч. Управление ей осуществляется с помощью автоматизированной системы, включая дизельную. Генерация в Верхоянске состоит из четырех дизель-генераторов общей мощностью 1600 кВт, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Группа компаний «Энэлт» включает в себя производственные площадки в Казани и Зеленодольске. На них работают 200 татарстанцев.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в республику Саха для участия в бизнес-форуме «Татарстан — Якутия» и в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР. Также президент Татарстана планирует провести заседание Ассоциации инновационных регионов России.

На форуме «Татарстан — Якутия» показали презентацию инвестиционного и инновационного потенциала двух республик. Подписаны несколько соглашений.



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Татьяна Демина