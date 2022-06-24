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Рустам Минниханов прибыл в Якутию для участия в бизнес-форуме

07:12, 24.06.2022
Рустам Минниханов прибыл в Якутию для участия в бизнес-форуме
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в республику Саха (Якутия), в международном аэропорту его встретил глава республики Айсен Николаев.

Президент Татарстана примет участие в бизнес-форуме «Татарстан — Якутия», а еще в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР.

Планируется, что Минниханов проведет заседание Ассоциации инновационных регионов России, сообщает пресс-служба президента РТ.

22 июня в столице Республики Саха (Якутии) Якутске стартовали Дни Татарстана. В здании Национальной библиотеки Якутии представили выставку татарской литературы, которую перевели на якутский язык. Состоялась презентация Антологий современной якутской и татарской прозы, переведенных на татарский и якутский языки.

Дни Татарстана в Республике Саха (Якутия) проходят с 22 по 25 июня. Представлена масштабная культурная программа. В состав делегации вошли писатели, артисты театра и другие мастера искусств республики.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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