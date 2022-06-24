Рустам Минниханов прибыл в Якутию для участия в бизнес-форуме
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в республику Саха (Якутия), в международном аэропорту его встретил глава республики Айсен Николаев.
Президент Татарстана примет участие в бизнес-форуме «Татарстан — Якутия», а еще в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР.
Планируется, что Минниханов проведет заседание Ассоциации инновационных регионов России, сообщает пресс-служба президента РТ.
22 июня в столице Республики Саха (Якутии) Якутске стартовали Дни Татарстана. В здании Национальной библиотеки Якутии представили выставку татарской литературы, которую перевели на якутский язык. Состоялась презентация Антологий современной якутской и татарской прозы, переведенных на татарский и якутский языки.
Дни Татарстана в Республике Саха (Якутия) проходят с 22 по 25 июня. Представлена масштабная культурная программа. В состав делегации вошли писатели, артисты театра и другие мастера искусств республики.
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