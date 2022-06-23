Минпромторг России предложил выделить на восстановление Ту-204, Ил-96 и Ан-124 более 15 млрд рублей

Минпромторг России предложил выделить 15,4 млрд рублей на восстановление летной годности 11 самолетов Ту-204/214, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, входит в «Ростех»). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Субсидии предлагается учесть в очередном пакете мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Средства предлагается выделить на восемь Ту-204/214, два Ил-96 и один Ан-124.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще часть средств предусмотрена для «модернизации систем и агрегатов Ту-214 с последующим получением одобрения главного изменения к сертификату типа на самолет».

Ту-204 — среднемагистральный самолет вместимостью до 215 пассажиров. Ограниченно выпускается на КАПО имени Горбунова в Казани.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



В начале апреля стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь объяснил, что эти авиалайнеры должны заменить иностранные Boeing и Airbus.

В начале июня генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — больше 500 с использованием высоких технологий в России. Такие самолеты, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, уже значительно готовы.



Министр транспорта России Виталий Савельев на этой неделе рассказал, что авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Кроме того, Ту-214 рассматривают и другие российские авиакомпании.



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Татьяна Леухина