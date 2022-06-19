Компания Mango объявила об окончательном уходе из России

Испанская компания по производству одежды Mango приняла решение окончательно уйти с российского рынка. Об этом сообщает РБК.

В России компании принадлежало 55 магазинов с 800 сотрудниками. Бренд достиг соглашений с несколькими местными партнерами о передаче им своего бизнеса в стране и сохранении мест работников. Сделки о продаже уже заключены. Процесс передачи собственности пройдет в ближайшие месяцы.



Как стал известно, первые два магазина Mango передадут франчайзи на следующей неделе, еще 22 — до конца июля. Магазины бренда приостановили свою работу в России 3 марта из-за событий на Украине. Тогда сообщалось, что решение приняли из-за трудностей при транспортировке и поставках товаров.



К концу 2021 года на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли Mango. Страна входила в пятерку крупнейших рынков сбыта компании.

16 июня компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), дистрибьютор Coca-Cola в России, объявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в стране. Уточнялось, что в настоящее время клиенты компании занимаются опустошением складов с продукцией.



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Дарья Акимова