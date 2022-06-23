«Таттелеком» выплатил остаток дивидендов по обыкновенным акциям в размере 33,7 миллиона рублей

Фото: пресс-служба ПАО «Таттелеком»

ПАО «Таттелеком» выплатило остаток дивидендов по обыкновенным акциям в размере 33,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 33 774 925,59 рубля, — указано в сообщении.

Дата, на которую определялся список лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 18 мая 2022 года. Обязательства перед держателями ценных бумаг исполнены на 96,35% из-за отсутствия достоверной информации об акционерах предприятия.

— Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, 940 265 383 штук обыкновенных акций ПАО «Таттелеком», приходящиеся на долю зарегистрированных лиц, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Таттелеком», за исключением номинальных держателей, — отмечается в сообщении.

За одну акцию «Таттелекома» ее держатель получил 0,04285 рубля. Доходность составила 6,4%. По данным на 10.30 23 июня, стоимость одной акции предприятия на Московской бирже оценивается в 0,48 рубля, при этом они не включены в котировальные листы и относятся к высокорискованным ценным бумагам. Для доступа к таким активам по закону необходимо обязательное прохождение тестирования.

Основную сумму дивидендов «Таттелеком» выплатил еще 1 июня. Держатели ценных бумаг получили тогда в общей сложности более 852,87 миллиона рублей. На эти цели компания направила половину полученной в 2021-м чистой прибыли — 893,1 миллиона рубля.



Прибыль предприятия за 2021 год составила 8,8 миллиарда рублей при чистой выручке в 1,8 миллиарда. Стоимость компании оценивается в 10,4 миллиарда рублей.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по МСФО в 2021 году составила 2 492,3 млн рублей. По сравнению с 2020-м она выросла в 1,3 раза.



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Артем Гафаров