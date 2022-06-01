«Таттелеком» выплатил основную сумму дивидендов за 2021 год

Фото: пресс-служба ПАО «Таттелеком»

ПАО «Таттелеком» выплатило основную сумму дивидендов за прошлый год. На эти цели компания направила половину полученной в 2021-м чистой прибыли — 893,1 миллиона рубля.

На одну акцию выплатили 0,04285 рубля, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ПАО «Таттелеком».

В компании напомнили, что сумма чистой прибыли ПАО «Таттелеком» за прошлый год составила более 1,7 миллиарда рублей. Это на 9% больше, чем по итогам 2020-го.

— Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 мая 2022 года, — рассказали в пресс-службе ПАО «Таттелеком». До 1 июня их выплатили номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированных в реестре акционеров. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатят до 23 июня 2022 года.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по МСФО в 2021 году составила 2 492,3 млн рублей. По сравнению с 2020-м она выросла в 1,3 раза.



Татьяна Демина