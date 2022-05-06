«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 миллиона рублей
ПАО «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 миллиона рублей — половину чистой прибыли за 2021 год. Решение принято по итогам годового общего собрания акционеров компании.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 мая 2022 года, сообщает пресс-служба «Таттелекома». На одну акцию приходится 0,04285 рубля.
Кроме того, акционеры «Таттелекома» избрали совет директоров. В него вошли Сергей Алексеев, Альберт Нафигин, Айрат Нурутдинов, Валерий Сорокин, Денис Сотов, Лутфулла Шафигуллин и Альберт Яковлев.
Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по МСФО в 2021 году составила 2 492,3 млн рублей. По сравнению с 2020-м она выросла в 1,3 раза.
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