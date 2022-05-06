Новости бизнеса

21:16 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 миллиона рублей

18:59, 06.05.2022
«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 миллиона рублей
Фото: tattelecom.ru

ПАО «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 миллиона рублей — половину чистой прибыли за 2021 год. Решение принято по итогам годового общего собрания акционеров компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 мая 2022 года, сообщает пресс-служба «Таттелекома». На одну акцию приходится 0,04285 рубля.

Кроме того, акционеры «Таттелекома» избрали совет директоров. В него вошли Сергей Алексеев, Альберт Нафигин, Айрат Нурутдинов, Валерий Сорокин, Денис Сотов, Лутфулла Шафигуллин и Альберт Яковлев.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по МСФО в 2021 году составила 2 492,3 млн рублей. По сравнению с 2020-м она выросла в 1,3 раза.

Татьяна Демина
Бизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок