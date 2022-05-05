Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» в 2021 году выросла в 1,3 раза

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по МСФО в 2021 году составила 2 492,3 млн рублей. По сравнению с 2020-м она выросла в 1,3 раза.

Прибыль от операционной деятельности по итогам прошлого года составила 2 969,6 млн рублей. По сравнению с 2020 годом она увеличилась в 1,2 раза.

Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по РСБУ за первый квартал 2022 года составила 444,5 млн рублей. Это на 8,3 % меньше, чем за январь — март 2021 года.

Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» по РСБУ в январе — марте 2022 года составила 382,1 млн рублей. Это на 11,3% меньше, чем за первый квартал 2021-го (430,6 млн рублей). Чистая прибыль ООО «ТМТ» (оператор мобильной связи «Летай») оценивается в 62,6 млн рублей, что на 12,4% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Выручка группы компаний «Таттелеком» по РСБУ в январе — марте 2022 года составила 2 400,5 млн рублей, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2021-го.



Чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» по итогам 2020 года составила 1 621,5 млн рублей.



Татьяна Демина