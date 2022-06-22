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На установку систем контроля и управления доступом в школах Казани направят еще 11,6 миллиона рублей

17:38, 22.06.2022 1
На установку систем контроля и управления доступом в школах Казани направят еще 11,6 миллиона рублей
Фото: Максим Платонов

В школах Казани продолжают устанавливать системы контроля и управления доступом. На эти цели выделят еще почти 11,6 миллиона рублей из городского бюджета.

Планируется установить 44 металлические калитки в казанских школах, 59 мониторов домофона с разрешением дисплея 800x480. Также потребуется смонтировать 99 вызывных панелей, 198 бесконтактных считывателей Perco IR, 99 электромагнитных замка и так далее.

Документация тендера

В списке указаны следующие объекты:

  • Лицей №23;
  • Гимназия №4;
  • Школа №87;
  • Школа №113 — две калитки;
  • Гимназия №37 (2 зд.) — две калитки;
  • Школа №77 — одна калитка;
  • Школа №112;
  • Школа №147;
  • Школа №168 — одна калитка;
  • Гимназия №5 (2 зд.) — одна калитка;
  • Гимназия №14 — две калитки;
  • Школа №25;
  • Школа №25 (2 зд.);
  • Школа №38 — две калитки;
  • Школа №71 — две калитки;
  • Школа №91 — две калитки;
  • Школа №91 (2 зд.) — две калитки;
  • Прогимназия №360;
  • Школа № 167 — две калитки;
  • Школа № 174 — две калитки;
  • Гимназия №11 на ул. Начальной, 15;
  • Гимназия №11 филиал на ул. Начальной, 15а — одна калитка;
  • Школа №22 — одна калитка;
  • Школа №101 — две калитки;
  • Лицей №110;
  • Лицей №110 филиал ул. Халитова, 5 — одна калитка;
  • Школа №140 — две калитки;
  • СОШ №78 — две калитки;
  • СОШ №18 (ОКН);
  • Лицей №116;
  • Гимназия №16 — две калитки;
  • СОШ №82;
  • СОШ №129 — две калитки;
  • Лицей №5 (ОКН);
  • Гимназия №27;
  • СОШ №41 — две калитки;
  • СОШ №10;
  • СОШ №48 — две калитки;
  • СОШ №73 — одна калитка;
  • СОШ №88 — одна калитка;
  • СОШ №114;
  • СОШ №136;
  • СОШ №173 — две калитки;
  • СОШ №129;
  • СОШ №69;
  • Гимназия №28;
  • СОШ №150;
  • СОШ №98;
  • Школа №132;
  • Школа №103;
  • Школа №38;
  • Школа №119;
  • Школа №43;
  • Гимназия №5;
  • Гимназия №8;
  • СОШ №22;
  • Гимназия №90;
  • Школа №124;
  • Школа № 111.

Цель и задача работы — повышение уровня защищенности казанских школ через организацию пропускного режима и создание механизмов контроля доступа за счет бесперебойного и отказоустойчивого функционирования системы контроля и управления доступом, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчика ищет Департамент телекоммуникационных технологий Казани. Работы необходимо выполнить за 60 дней после заключения контракта.

В этом месяце на установку систем контроля и управления доступом уже выделили более 10,9 миллиона рублей. На эти средства установят 18 металлических калиток в казанских школах.

Фото: Максим Платонов

В марте мэрия Казани сообщила, что из бюджета Татарстана выделят 1,1 миллиарда рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Ее начали усиливать после происшествия 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175.

Также весной стало известно, что в 2022 году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. О том, как проходит оснащение учебных заведений системами безопасности, — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:25
    о, спасибо за список. Нашла нашу школу
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