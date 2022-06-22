На установку систем контроля и управления доступом в школах Казани направят еще 11,6 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В школах Казани продолжают устанавливать системы контроля и управления доступом. На эти цели выделят еще почти 11,6 миллиона рублей из городского бюджета.



Планируется установить 44 металлические калитки в казанских школах, 59 мониторов домофона с разрешением дисплея 800x480. Также потребуется смонтировать 99 вызывных панелей, 198 бесконтактных считывателей Perco IR, 99 электромагнитных замка и так далее.

Документация тендера

В списке указаны следующие объекты:

Лицей №23;

Гимназия №4;

Школа №87;

Школа №113 — две калитки;

Гимназия №37 (2 зд.) — две калитки;

Школа №77 — одна калитка;

Школа №112;

Школа №147;

Школа №168 — одна калитка;

Гимназия №5 (2 зд.) — одна калитка;

Гимназия №14 — две калитки;

Школа №25;

Школа №25 (2 зд.);

Школа №38 — две калитки;

Школа №71 — две калитки;

Школа №91 — две калитки;

Школа №91 (2 зд.) — две калитки;

Прогимназия №360;

Школа № 167 — две калитки;

Школа № 174 — две калитки;

Гимназия №11 на ул. Начальной, 15;

Гимназия №11 филиал на ул. Начальной, 15а — одна калитка;

Школа №22 — одна калитка;

Школа №101 — две калитки;

Лицей №110;

Лицей №110 филиал ул. Халитова, 5 — одна калитка;

Школа №140 — две калитки;

СОШ №78 — две калитки;

СОШ №18 (ОКН);

Лицей №116;

Гимназия №16 — две калитки;

СОШ №82;

СОШ №129 — две калитки;

Лицей №5 (ОКН);

Гимназия №27;

СОШ №41 — две калитки;

СОШ №10;

СОШ №48 — две калитки;

СОШ №73 — одна калитка;

СОШ №88 — одна калитка;

СОШ №114;

СОШ №136;

СОШ №173 — две калитки;

СОШ №129;

СОШ №69;

Гимназия №28;

СОШ №150;

СОШ №98;

Школа №132;

Школа №103;

Школа №38;

Школа №119;

Школа №43;

Гимназия №5;

Гимназия №8;

СОШ №22;

Гимназия №90;

Школа №124;

Школа № 111.

Цель и задача работы — повышение уровня защищенности казанских школ через организацию пропускного режима и создание механизмов контроля доступа за счет бесперебойного и отказоустойчивого функционирования системы контроля и управления доступом, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчика ищет Департамент телекоммуникационных технологий Казани. Работы необходимо выполнить за 60 дней после заключения контракта.

В этом месяце на установку систем контроля и управления доступом уже выделили более 10,9 миллиона рублей. На эти средства установят 18 металлических калиток в казанских школах.



Фото: Максим Платонов

В марте мэрия Казани сообщила, что из бюджета Татарстана выделят 1,1 миллиарда рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Ее начали усиливать после происшествия 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175.

Также весной стало известно, что в 2022 году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. О том, как проходит оснащение учебных заведений системами безопасности, — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Демина