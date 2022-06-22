На установку систем контроля и управления доступом в школах Казани направят еще 11,6 миллиона рублей
В школах Казани продолжают устанавливать системы контроля и управления доступом. На эти цели выделят еще почти 11,6 миллиона рублей из городского бюджета.
Планируется установить 44 металлические калитки в казанских школах, 59 мониторов домофона с разрешением дисплея 800x480. Также потребуется смонтировать 99 вызывных панелей, 198 бесконтактных считывателей Perco IR, 99 электромагнитных замка и так далее.
В списке указаны следующие объекты:
- Лицей №23;
- Гимназия №4;
- Школа №87;
- Школа №113 — две калитки;
- Гимназия №37 (2 зд.) — две калитки;
- Школа №77 — одна калитка;
- Школа №112;
- Школа №147;
- Школа №168 — одна калитка;
- Гимназия №5 (2 зд.) — одна калитка;
- Гимназия №14 — две калитки;
- Школа №25;
- Школа №25 (2 зд.);
- Школа №38 — две калитки;
- Школа №71 — две калитки;
- Школа №91 — две калитки;
- Школа №91 (2 зд.) — две калитки;
- Прогимназия №360;
- Школа № 167 — две калитки;
- Школа № 174 — две калитки;
- Гимназия №11 на ул. Начальной, 15;
- Гимназия №11 филиал на ул. Начальной, 15а — одна калитка;
- Школа №22 — одна калитка;
- Школа №101 — две калитки;
- Лицей №110;
- Лицей №110 филиал ул. Халитова, 5 — одна калитка;
- Школа №140 — две калитки;
- СОШ №78 — две калитки;
- СОШ №18 (ОКН);
- Лицей №116;
- Гимназия №16 — две калитки;
- СОШ №82;
- СОШ №129 — две калитки;
- Лицей №5 (ОКН);
- Гимназия №27;
- СОШ №41 — две калитки;
- СОШ №10;
- СОШ №48 — две калитки;
- СОШ №73 — одна калитка;
- СОШ №88 — одна калитка;
- СОШ №114;
- СОШ №136;
- СОШ №173 — две калитки;
- СОШ №129;
- СОШ №69;
- Гимназия №28;
- СОШ №150;
- СОШ №98;
- Школа №132;
- Школа №103;
- Школа №38;
- Школа №119;
- Школа №43;
- Гимназия №5;
- Гимназия №8;
- СОШ №22;
- Гимназия №90;
- Школа №124;
- Школа № 111.
Цель и задача работы — повышение уровня защищенности казанских школ через организацию пропускного режима и создание механизмов контроля доступа за счет бесперебойного и отказоустойчивого функционирования системы контроля и управления доступом, следует из документации на портале госзакупок.
Подрядчика ищет Департамент телекоммуникационных технологий Казани. Работы необходимо выполнить за 60 дней после заключения контракта.
В этом месяце на установку систем контроля и управления доступом уже выделили более 10,9 миллиона рублей. На эти средства установят 18 металлических калиток в казанских школах.
В марте мэрия Казани сообщила, что из бюджета Татарстана выделят 1,1 миллиарда рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Ее начали усиливать после происшествия 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175.
Также весной стало известно, что в 2022 году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. О том, как проходит оснащение учебных заведений системами безопасности, — в материале «Реального времени».
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