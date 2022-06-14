Установка систем контроля и управления доступом в школах Казани обойдется почти в 11 миллионов

Фото: Максим Платонов (архив)

В образовательных учреждения Казани установят системы контроля и управления доступом. На эти цели из городского бюджета выделят более 10,9 миллиона рублей.

Планируется установить 18 металлических калиток в казанских школах, 26 мониторов домофона с разрешением дисплея 800x480. Также потребуется смонтировать 44 вызывные панели, 88 мультиформатных считывателей Perco IR и 42 электромагнитных замка.

Кроме того, в школах необходимо установить распределительные щиты и дверной двухскоростной доводчик. Также их требуется обеспечить блоками бесперебойного питания и так далее.

Подрядчика ищет Департамент телекоммуникационных технологий Казани. Работы требуется завершить в течении 60 дней с момента заключения контракта, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов (архив)

В списке указаны следующие объекты:

гимназия №12 по ул. Декабристов, 89;

школа №85 по пр. Ямашева, 100а;

лицей №177 по ул. Мусина, 17;

гимназия №7 по ул. Адоратского, 25а;

школа №49 по ул. Мусина, 30;

школа №60 по ул. Граничной, 2;

школа №31 по ул. Гагарина, 18а;

лицей-интернат №7 по ул. Четаева, 37а;

школа №184 по ул. А. Курынова, 11;

школа № 47 в пос. Константиновка по ул. Советской, 77а;

школа № 84 по ул. Мира, 35;

школа №101 филиал п. Киндери, ул. Азина, 65а (шк. 166);

гимназия №6 по ул. Ю. Фучика, 26 (лит. А);

СОШ №68 по пр. Победы, 71а;

гимназия №139 по ул. Сафиуллина, 56а;

СОШ №1 по ул. Лево-Булачная, 14а;

гимназия №3 по ул. М. Горького, 16/7;

СОШ №17 по ул. Поперечно-Кукушкинской, 26;

гимназия №21 по ул. Р. Зорге, 71;

гимназия №3 с татарским языком обучения по Горьковскому шоссе, 24;

СОШ №51 по ул. К. Тинчурина, 3;

СОШ №80 по ул. Татарстан, 40;

татарская гимназия №1 по ул. М. Гафури, 34а;

школа №42 по ул. Габишева, 27а;

СОШ №13 по ул. Ахтямова, 26а;

школа №112 (2 зд.) по ул. Кошевого, 2а.

В марте мэрия Казани сообщила, что из бюджета Татарстана выделят 1,1 миллиарда рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Ее начали усиливать после происшествия 11 мая 2021 года в казанской гимназии №175.

В прошлом месяце стало известно, что в 2022 году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. О том, как проходит оснащение учебных заведениях системами безопасности, — в материале «Реального времени»



Татьяна Демина