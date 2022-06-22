Жителей Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре 23 июня

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в четверг, 23 июня, вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом жителей республики предупредили в ГУ МЧС России по РТ.

По прогнозу синоптиков, гроза в Татарстане завтра ожидается местами ночью и днем. При ней возможны кратковременные усиления северо-восточного ветра. Его порывы могут достигать 15—18 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь, будет гроза. Возможны кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни, 25—26 июня, республика будет находиться под влиянием западного антициклона. Ожидается северный ветер. Днем в субботу прогнозируется от +19 до +24 градусов, в воскресенье потеплеет до +21—26°С.



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Татьяна Демина