Потепление до +28 градусов, дожди и грозы: какой будет погода в Татарстане на этой неделе

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на этой неделе ожидается потепление до +28 градусов. Однако по-прежнему прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер.

Во вторник, 21 июня, в Татарстане ночью местами, в основном в восточных районах, ожидается небольшой дождь. Днем вероятность осадков небольшая. Ночные температуры опустятся до +8...+13 градусов. Днем потеплеет до +19... +24°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.



В среду, четверг и пятницу, 22—24 июня, в Татарстане ожидаются кратковременные дожди с грозами и потепление. Ночные температуры будут достигать +21... +26°С, дневные — от +23 до +28 градусов.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни, 25—26 июня, республика будет находиться под влиянием западного антициклона. Ожидается северный ветер. Днем в субботу прогнозируется от +19 до +24 градусов, в воскресенье потеплеет до +21... +26°С.

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что в республике установилась умеренно-теплая неустойчивая погода. Температурный фон близок к средним многолетним показателям.

Фото: Максим Платонов

Сегодня днем в Татарстане наблюдаются кратковременные дожди с грозами и порывистый западный ветер. В полдень зафиксировано +17...+21°С.

Метеорологи не прогнозируют в Татарстане аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы. Что касается августа, то в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать также не стоит — среднесуточная температура может составить около +18°С. Зато сентябрь может удивить жаркой погодой.



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Татьяна Демина