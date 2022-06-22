Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +25 градусов
В среду, 22 июня, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Максимальная температура воздуха днем — +20... 25°С. В Набережных Челнах и Казани ожидается от +20 до +22 градусов.
Синоптики предупреждают татарстанцев о грозе. При ней возможны кратковременные усиления ветра. Порывы могут достигать 15—20 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни, 25—26 июня, республика будет находиться под влиянием западного антициклона. Ожидается северный ветер. Днем в субботу прогнозируется от +19 до +24 градусов, в воскресенье потеплеет до +21—26°С.
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