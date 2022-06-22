В Казани пройдет чемпионат России и СНГ на кубок президента Татарстана «Киберпарк 2022»

В Казани 25 сентября пройдет киберспортивный чемпионат России и СНГ на Кубок президента Республики Татарстан «Киберпарк 2022», сказано на сайте мероприятия.



Чемпионат пройдет на площадке IT-парка по десяти дисциплинам: CS:GO, Dota 2, World of Tanks, FIFA, NHL, Mortal Kombat, Hearthstone, Click Storm Chess, Forza Motorsport, Standoff 2. Для участников организуют фан-зону с VR, танцами, гонками дронов и машин, гик-маркетом, квестами и «Косплей-Баттлом».

Также участники смогут посетить конференцию по киберспорту, в которой примут участие известные профессионалы в этой области. Они расскажут о развитии киберспорта в нынешних реалиях, какие профессии существуют в отрасли и как построить в ней карьеру.

Фото: realnoevremya.ru

Мероприятие проводится под эгидой международного форума Kazan Digital Week при поддержке Минцифры Татарстана и Федерации компьютерного спорта России.

Первый «Киберпарк» прошел в Казани в прошлом году и собрал около 1,5 тысячи участников. О том, как в Казани прошел первый «Киберпарк», — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».



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Маргарита Головатенко