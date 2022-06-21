Минспорта Татарстана: «Игры будущего» в Казани могут привлечь более 150 млн зрителей на стримингах

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что организаторы «Игр будущего — 2024» в Казани, прогнозируют более 150 млн зрителей мероприятия на стриминговых площадках. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, проект должен получить такой отклик именно в интернете. Он добавил, что ведомство вместе с оргкомитетом до конца лета окончательно сформирует программу и календарь мероприятий.

Основной площадкой, как уже упоминалось, станет «Казань Экспо». Однако министр отметил, что будет использоваться и другая инфраструктура, к примеру Деревня Универсиады. В ней могут разместить гостей и участников.

Фото: minsport.tatarstan.ru

16 июня Казань выиграла право на проведение нового международного турнира — первых в истории «Игр будущего — 2024». Соревнования будут проходить 9 дней по 15 дисциплинам. В них примут участие более 1 тысячи человек.

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Дарья Акимова