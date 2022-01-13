Каким будет новый участок дороги-дублера Горьковского шоссе

Фото: Максим Платонов

Чуть больше месяца на решение судьбы проекта

Власти Казани вынесли на общественные обсуждения проект планировки территории автомобильной дороги от улицы Несмелова до трассы федерального значения М-7 «Волга», более известной как дорога-дублер Горьковского шоссе. Речь в документе идет о втором этапе, который пройдет по Кировскому району от жилого комплекса «Серебряный бор» до М-7.

В документе, который занимает 40 страниц сборника мэрии, указано, что участок новой дороги проложат в западном направлении вдоль железнодорожных путей от ж/д станции «Старое Аракчино», через ж/д станции «Новое Аракчино», «ЖБК-2», «Юдино» и «ВРД» до пересечения с трассой М-7. Планируется, что машины смогут передвигаться по четырем полосам дороги со скоростью до 70 км/час — объект власти отнесли к категории магистральных улиц общегородского значения II класса.

Общая протяженность второго участка дорога-дублера Горьковского шоссе составит 9514,9 метров. Ширина проезжей части указана в 18,7-22,5 метров.

Вдоль трассы проектом предусмотрено строительство тротуаров шириной 3-4,5 метра и велодорожки шириной в один метр. При этом длина объектов не указана — непонятно, отводится ли на них часть участка, или же по ним можно будет пройти и проехать на велосипеде весь путь от ЖК «Серебряный бор» до М-7.

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Строительная длина двухполосных разворотных петель на новой трассе составит 4,454 км. Общая ширина проезжей части оценивается в 8,75 метров. Двигаться по разворотным петлям можно будет на той же скорости, что и по основному участку — до 70 км/час.

В проекте фигурируют и местные проезды, максимальная разрешенная скорость движения по которым 40 км/час. Это будут двухполосные дороги общей протяженностью 2,688 км и шириной 6-7 метров. Вдоль них, как и вдоль основного участка, проложат тротуары и велодорожку.

На втором этапе также планируется построить три путепровода, один из которых тоннельный. Их общая длина составит 984,7 погонных метра.



Общественные обсуждению по проекту планировки территории II этапа строительства дороги-дублера Горьковского шоссе стартуют уже сегодня. На них отводится чуть больше месяца — они продлятся до 17 февраля, после чего казанские власти примут решение об утверждении или доработке документа.

«Проектные решения обеспечат экологическую безопасность проживания населения»

Строительство дороги потребует переустройство нескольких кабельных и воздушных линий, переноса и замены части комплектных трансформаторных подстанций. С наружным освещением трассы вопрос пока не прояснился — в документе лишь указано, что проектирование сетей необходимо осуществить по техническим условиям Комитета внешнего благоустройства Казани, а источником питания определить ближайшую существующую или проектируемую ТП Казанских электрических сетей.

Потребуется и обезопасить новую дорогу от затоплений после дождей и таяния снега. Для этого проектом предусмотрено строительство ливневок закрытого типа, стоки с которых будут уходить в Волгу, и устройство дождеприемных колодцев.

При строительстве потребуется перенести две котельные которые находится в Кировском районе Казани по ул. Звездная и по ул.Привокзальная, 27. Часть участков тепловых сетей потребуется вынести, а три тепловода сохранить.

— Выбор трассы объекта произведен с соблюдением условий безопасного размещения объекта на требуемых расстояниях от зданий и сооружений и обеспечивает их безопасное строительство, надежную и эффективную эксплуатацию системы транспорта с учетом анализа риска возможных аварий, — гласит проект планировки территории.

Власти не стали отрицать, что строительство дороги и ее последующая эксплуатация окажет воздействие на окружающую среду. Однако, по их оценкам, оно будет незначительным, так как все технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, строительных и противопожарных нормативов. Кроме того власти заверяют, что «предлагаемые проектные решения обеспечат экологическую безопасность проживания населения, улучшая социальные условия проживания».

Чтобы по максимуму исключить влияние антропогенного фактора на окружающую среду, разработчики проекта рекомендуют мыть колеса машин, которые выезжают со строительной площадки и заключить договор на регулярный вывоз отходов. Среди советов также благоустройство отведенной территории и ее озеленение.

Дорога предусмотрена Генпланом Казани — 2040

На сегодняшний день дублер Горьковского шоссе — один из приоритетных проектов, который должен в перспективе облегчить въезд в Казань и решить проблему с пробками. Общая протяженность новой магистрали составит около 16 км.

Согласно Генплану Казани — 2040, дорога-дублер Горьковского шоссе должна пройти параллельно улице Боевой и соединить Кировский район Казани с М-7 в районе Займища. Ее строительство финансируется из республиканского бюджета — на основании постановления кабмина Татарстана за №1271 от 30 декабря 2019 года.

Проект первого этапа дороги-дублера — от улицы Несмелова до «Серебряного бора» за 54,35 млн рублей разработало казанское ООО «Дорстрой комплекс». Власти Казани одобрили его, предварительно проведя общественные обсуждения документа. По плану, он должен заканчиваться в «Серебряном бору» и состоять из четырех участков: 0,75 км вдоль железнодорожной ветки от улицы Несмелова до Архангельской, 2,8 км от Архангельской до станции Лагерной (ул. Контейнерная), 1,5 км от Контейнерной до Поперечно-Лагерной, четвертый — от Поперечно-Лагерной до «Серебряного бора».

В октябре 2021 года власти Казани сообщили, что работы на первом участке, расположенном от улицы Несмелова до Храма всех религий, выполнены на 90%, завершалась укладка асфальта. К тому времени уже был готов 1,5-километровый участок от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда.



Татьяна Демина