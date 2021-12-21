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В Казани расширят дорогу на улице Осиновской до четырех полос

17:21, 21.12.2021 1
В Казани расширят дорогу на улице Осиновской до четырех полос
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В столице Татарстана идет подготовка к реконструкции улицы Осиновской. Согласно проекту, дорогу на улице протяженностью 1,4 км расширят до четырех полос. Об этом сообщили в мэрии города.

Кроме того, на улице Осиновской планируют обустроить с двух сторон тротуары шириной по 2,5 метра, а также велодорожки шириной 1,5 метра. Помимо прочего, предусмотрены установка трех светофорных узлов, ремонт межквартальных проездов, перенос инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.

Фото: kzn.ru

Как уточнили в мэрии, работы по расширению дороги должны завершиться осенью 2022 года.

Сегодня сообщалось, что в городе временно ограничат движение транспорта и пешеходов на участках автомобильных дорог по улицам Ново-Песочной и Суконной из-за работ по выносу водопровода.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 дек
    Замечательная новость.
    Спасибо.
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