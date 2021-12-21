В Казани расширят дорогу на улице Осиновской до четырех полос

В столице Татарстана идет подготовка к реконструкции улицы Осиновской. Согласно проекту, дорогу на улице протяженностью 1,4 км расширят до четырех полос. Об этом сообщили в мэрии города.

Кроме того, на улице Осиновской планируют обустроить с двух сторон тротуары шириной по 2,5 метра, а также велодорожки шириной 1,5 метра. Помимо прочего, предусмотрены установка трех светофорных узлов, ремонт межквартальных проездов, перенос инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации.

Фото: kzn.ru

Как уточнили в мэрии, работы по расширению дороги должны завершиться осенью 2022 года.

Сегодня сообщалось, что в городе временно ограничат движение транспорта и пешеходов на участках автомобильных дорог по улицам Ново-Песочной и Суконной из-за работ по выносу водопровода.

Диана Жиленкова