Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев возглавил иранский клуб «Трактор»

Фото: Максим Платонов (архив)

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев занял аналогичную должность в иранском футбольном клубе «Трактор». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФК из Тебриза.

Кроме этого, он станет и техническим директором клуба. «Рубин» Бердыев возглавлял с 2001 по 2013 год, а затем с 2017 по 2019 год. При нем казанцы дважды становились чемпионами России, один раз выиграли Кубок и дважды — Суперкубок России.

Предыдущим местом работы Бердыева был алма-атинский «Кайрат». Под его руководством клуб выиграл Кубок Казахстана в сезоне-2021 и стал бронзовым призером чемпионата страны.

6 июня стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Кайрата». Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному соглашению. Вместе с ним клуб покинули и его ассистенты Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра и Эдуард Кундухов.

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Дарья Акимова