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Курбан Бердыев покинул «Кайрат». Новым местом работы может стать «Арсенал»

16:39, 06.06.2022 3
Курбан Бердыев покинул «Кайрат». Новым местом работы может стать «Арсенал»
Фото: "Реальное время" / Олег Тихонов

Быший главный тренер казанского «Рубина» и ФК «Ростов» Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Кайрата», сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Также сообщается, что стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному соглашению.

Вместе с Бердыевым клуб покидают и его ассистенты Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра и Эдуард Кундухов.

В 2021 году Бердыев был назначен на пост советника председателя наблюдательного совета, а позже он возглавил команду. Под руководством Бердыева «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана и также сыграл в Лиге конференций.

Казахстанский журналист и инсайдер Владимир Жарков уже сообщил, что новым местом работы тренера станет «Арсенал».

«Бикеич и все его ассистенты ушли в тульский «Арсенал», который по итогам сезона-2021/22 вылетел из РПЛ. Выходит, в ФНЛ условия нынче интереснее, чем у одного из грандов казахстанского футбола», — говорится в телеграм-канале СпортРадар.kz.

Тульский клуб в будущем сезоне будет выступать в ФНЛ, поскольку напрямую вылетел из Премьер-лиги с 16 места.

Эрик Добролюбов
СпортФутболОбщество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:00
    Каратист Бердыев vs кабинетный шампиньон Физруцкий, уже в ФНЛ, как памятный матч ПФК "ЦСКА" с "Ростовом"?!

    Ждем матча в Казани, очень! ))))))
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    Анонимно 17:39
    Вангую, КББ оба раза вынесет "Рубин" Слюцкого вперед ногами в ФНЛ
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  • Анонимно 17:10
    Бекиевич давай в Казань, в родной "Рубин", эти вечно плачущего у бровки залетного клоуна пляски надоели уже всем болельщикам в Казани, хочется надежной, умной игры, а не бей-беги от слащавого, женского, жалкого певца Ютюб
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