Курбан Бердыев покинул «Кайрат». Новым местом работы может стать «Арсенал»

Фото: "Реальное время" / Олег Тихонов

Быший главный тренер казанского «Рубина» и ФК «Ростов» Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Кайрата», сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Также сообщается, что стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному соглашению.



Вместе с Бердыевым клуб покидают и его ассистенты Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра и Эдуард Кундухов.

В 2021 году Бердыев был назначен на пост советника председателя наблюдательного совета, а позже он возглавил команду. Под руководством Бердыева «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана и также сыграл в Лиге конференций.

Казахстанский журналист и инсайдер Владимир Жарков уже сообщил, что новым местом работы тренера станет «Арсенал».

«Бикеич и все его ассистенты ушли в тульский «Арсенал», который по итогам сезона-2021/22 вылетел из РПЛ. Выходит, в ФНЛ условия нынче интереснее, чем у одного из грандов казахстанского футбола», — говорится в телеграм-канале СпортРадар.kz.

Тульский клуб в будущем сезоне будет выступать в ФНЛ, поскольку напрямую вылетел из Премьер-лиги с 16 места.

Эрик Добролюбов