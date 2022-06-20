На выполнение пусконаладочных работ на станции очистки Самосыровской свалки в Казани потратят 4,2 млн рублей

В Казани на выполнение пусконаладочных работ на станции очистки свалочного фильтрата Самосыровской свалки выделят 4,2 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Станция предназначена для очистки воды от загрязняющих компонентов до удаления большинства химических загрязнений, в том числе микробных, вирусных и паразитарных организмов. Работы должны быть выполнены до 30 августа.

Подрядчик не выбран, окончание подачи заявок — 28 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте «Реальное время» сообщало, что на полигоне ТКО «Самосырово» с опережением сроков почти закончили первый, подготовительный этап рекультивации Самосыровского полигона ТБО.



Рекультивация свалки в Самосырово началась в декабре прошлого года. Для реализации проекта в республике взяли опыт Нидерландов. Общая стоимость проекта — 872 млн рублей. Деньги выделяются из федерального и республиканского бюджетов. Новые парковые зоны и электростанции должны появиться к концу 2023 года.

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Татьяна Леухина