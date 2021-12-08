В Казани началась рекультивация мусорного полигона «Самосырово» — видео

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В Казани началась рекультивация свалки Самосырово. В перспективе проект должен избавить казанцев от двух проблем — неприятного запаха и дыма. Каждое лето метан, образующийся в толще мусора, периодически воспламеняется, сообщают новости телеканала ТНВ.

Толща мусора превратится в два зеленых холма каждый высотой в семь метров, а между ними расположится уникальная электростанция, которая будет перерабатывать предварительно очищенный выделяемый отходами газ. Еще здесь появится дренажная система — жидкость со свалок поступит по специальным каналам на очистные сооружения соседней Самосыровской свалки, которую уже рекультивировали. Эта вода после очистки может использоваться, например, для полива насаждений.

Для реализации проекта в республике взяли опыт Нидерландов. Общая стоимость проекта — 872 млн рублей. Деньги выделяются из федерального и республиканского бюджетов. Новые парковые зоны и электростанции должны появиться к концу 2023 года.

Как рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, сегодня на полигоне «Самосырово» находится 1 млн тонн несортированного мусора.

Маргарита Головатенко