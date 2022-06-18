Стоимость биткойна опустилась ниже $20 тысяч впервые с декабря 2020 года

Стоимость биткоина снизилась до $20 тысяч впервые с 16 декабря 2020 года. Об свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance биткоин по состоянию на 10.00 мск дешевел на 6,98% — до $19,487 тысячи, на портале CoinMarketCap криптовалюта достигала $19,554 тысячи, передает «РИА Новости».

В начале недели стоимость биткоина опустилась ниже $25 тысяч впервые с декабря 2020 года.



В мае эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский спрогнозировал падение биткоина до $20 тысяч. По его словам, падение криптовалюты связано с падением всех рисковых активов США.

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Татьяна Леухина