Аналитик спрогнозировал падение биткоина до $20 тысяч

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский спрогнозировал падение биткоина до $20 тысяч, сообщает RT.



Недавнее падение биткоина ниже $30 тысяч впервые с июля 2021 года он объяснил мощной корреляцией с технологическим сектором США. По его словам, падение криптовалюты связано с падением всех рисковых активов.

Если корреляция сохранится, курс биткоина продолжит падение, считает эксперт:

— На мой взгляд, до $20 тысяч, где цена стабилизируется. А акции американские полетят дальше, если федеральный резерв не откажется от своего настроя в отношении подъема ставок. Но это выбор между стабильностью рынков и инфляцией.

Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета перед Госдумой рассказал, что более 10 миллионов жителей страны открыли криптокошельки и перевели на них свыше 10 триллионов рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

Маргарита Головатенко