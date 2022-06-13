Курс биткоина опустился ниже $25 тысяч впервые с декабря 2020 года

Сегодня стоимость биткоина опустилась ниже $25 тысяч впервые с декабря 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

По состоянию на 11.28 мск цена биткоина упала на 10,84% — до $24,65 тысячи. За день до этого криптовалюта подешевела на 6,17%, ее стоимость доходила до $26,6 тысячи.

Кроме того, с начала июня биткоин показывает снижение стоимости более чем на 21%.

Фото: pixabay.com

В мае эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский спрогнозировал падение биткоина до $20 тысяч. По его словам, падение криптовалюты связано с падением всех рисковых активов США.

Дарья Акимова