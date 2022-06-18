Главное о коронавирусе на 18 июня: «Конвасэл» без возрастных ограничений, COVID-19 продолжит эволюционировать

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане зафиксировали минимум случаев заражения COVID-19 впервые с октября 2021 года

За последние сутки в Татарстане выявлено 75 случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 882. Выздоровели за весь период 147 700 человек, в том числе 184 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 58 человек.

На 17 июня в Татарстане зарегистрировали минимальный суточный прирост новых случаев COVID-19 с октября 2021 года. В республике подтвердилось 79 заражений коронавирусом. Последний раз о менее 80 случаях COVID-19 за сутки сообщалось 6 октября прошлого года — 73 инфицированных. Затем в республике начался рост заболеваемости. Пиковое число заражений — 3 970.

Вирусолог назвал категорию людей, которая менее подвержена новому варианту «омикрона»

За последние сутки в России выявили 3 382 новых случая коронавируса, выздоровел 4 371 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 395 179 человек, а выздоровевших — до 17 819 395. За сутки болезнь унесла жизни 68 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 380 401 человек.

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 24,8%, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф. Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 92,5 миллиона раз, двумя — 88 082 869 раз. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составлял 27,9%.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что российская вакцина от коронавируса «Конвасэл» не имеет возрастных ограничений. При этом она указала, что для расширения возрастных границ по использованию данного препарата необходимо соблюдать определенный регламент. «Разрешили применять у лиц 18—60 лет. Мы готовы расширять эти показания», — сказала она.

Скворцова добавила, что третья фаза клинических исследований вакцины против коронавируса «Конвасэл» может стартовать в конце лета. Она отметила, что исследования могут быть организованы не только в российских центрах, но и в других странах.

Фото: minzdrav.gov.ru

Генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин рассказал, что врачи, занимающиеся лечением пациентов с коронавирусом, зачастую не ориентируются на рекомендации с проверенными методиками. Поэтому надо учитывать, что бездоказательные методы лечения в лучшем случае могут быть бесполезными. Однако сейчас в России уже существуют лекарственные препараты, которые показали свое положительное влияние в клинической практике.

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Настеров заявил, что люди, которые в течение полугода переболели первыми субвариантами омикрона — BA.1, BA.2, не будут болеть BA.4, BA.5 в ближайшие полгода, пока возникший у них иммунитет не ослаб. Также специалист рекомендовал людям из групп риска — тем, кто имеет диабет первого или второго типа, повышенную массу тела или серьезные хронические заболевания, — пройти вакцинацию.

Фото: Ринат Назметдинов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Калужской области с января 2022 года снизился почти в два раза. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, министр здравоохранения региона Константин Пахоменко призвал жителей области вовремя пройти ревакцинацию. Он напомнил, что важно вакцинироваться гражданам старшего возраста (65+), так как у них высока вероятность наличия сопутствующих хронических заболеваний.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве за семь дней снизился с 20% до 17,8%. Так, по данным на 17 июня, вакцинацию первым компонентом прошли 7 526 270 человек, двумя — 7 139 422. Кроме того, в Подмосковье вакцинацию первым компонентом прошли 5 446 034 раза, полную вакцинацию — 5 271 021 раз. Уровень коллективного иммунитета в области снизился с 23,6% до 21,1%.

ВОЗ: характеристики новых штаммов COVID-19 нельзя спрогнозировать

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 538 477 345 человек, 6 317 530 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 216 418). На второй строчке — Индия (43 283 793), на третьей — Бразилия (31 611 769), на четвертой — Франция (30 279 240), на пятой — Великобритания (24 366 063).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 013 358). За ними следуют Бразилия (668 693), Индия (524 840), Россия (372 642, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 340).

Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому сообщил, что власти страны не собираются вводить общенациональные или региональные ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом. Напомним, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и снижением темпов распространения COVID-19 с 1 июня по 15 сентября в стране отменили обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях, в самолетах, поездах и междугородних автобусах.

На заседании таиландского правительства 17 июня были приняты решения об отмене ряда ограничений внутри страны, а также о послаблении требований к въезду. Нововведения вступят в силу после их утверждения кабинетом министров и публикации в Королевской газете. Если это произойдет, с 1 июля иностранным туристам для въезда в Таиланд не понадобится оформлять Thailand Pass, а страховка, покрывающая риски коронавируса, не будет являться обязательным условием.

Фото: pxhere.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих странах необходимо продолжать прививочную кампанию, чтобы вакцинировать как можно больше людей. Он напомнил, что, хотя число сообщений о заражении COVID-19 и случаях смерти сейчас в мире в целом снизилось более чем на 90% по сравнению с пиковыми значениями, зарегистрированными ранее в этом году, «пандемия все еще далека от завершения». По словам гендиректора организации, мировому сообществу «необходимо продолжать сосредоточивать усилия» на ее прекращении.

Эксперты ВОЗ ожидают, что коронавирус SARS-CoV-2 продолжит эволюционировать, и это приведет к появлению его новых вариантов с характеристиками, которые в настоящее время невозможно спрогнозировать. В этой связи консультативная группа высказала мнение, что дополнительной целью вакцинации от COVID-19 должно быть расширение иммунитета «против циркулирующих и появляющихся вариантов». При этом основной целью прививок остается «защита от тяжелой болезни и смерти».

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Максим Кокунин