В Татарстане за сутки зафиксировали 79 случаев коронавируса — минимум с октября 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане зарегистрировали минимальный суточный прирост новых случаев COVID-19 с октября 2021 года. В республике подтвердилось 79 заражений коронавирусом.

Последний раз о менее 80 случаях COVID-19 за сутки сообщалось 6 октября прошлого года — 73 инфицированных. Затем в Татарстане начался рост заболеваемости. Пиковое число заражений — 3 970.

Скриншот yandex.ru/covid19

Всего на сегодняшний день в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 151 807 случаев заражения коронавирусом. Вылечились за это время 147 516 жителей республики, из которых 210 — за последние сутки.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

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Татьяна Демина