«Перед триатлоном cпала всего час, волновалась»: как волонтеры помогают организовывать турнир Ironstar в Казани

Фото: предоставлено Аленой Авериной

Волонтеры — это одни из тех людей, на которых ложится непосредственная работа по проведению сегодняшнего турнира по триатлону Ironstar в Казани. Встретить их можно на всех этапах мероприятия: от гардероба до самого финиша и зоны отдыха. Есть и те, кто помогает не потеряться спортсменам во время прохождения маршрута.

«Реальное время» пообщалось с Аленой Авериной и узнало, как прошло ее волонтерское утро перед вторым днем казанского триатлона.

— Перед самим триатлоном я спала всего лишь час, потому что была очень взволнованна, а еще мои соседки по комнате решили поболтать ночью. Я встала в три часа ночи, когда должна была в 4. Но я встала, позавтракала и в 4.30 отправилась на свою точку, которая располагалась возле «Корстона» на остановке «ЦПКиО им. Горького», — рассказала она.

Фото: Олег Тихонов

После этого волонтеров собрали вместе и раздали рюкзаки, в которых были вода, перекус, крем от загара и другие вещи, необходимые для того, чтобы спокойно и безопасно провести сегодняшний день.

— Мы с моей напарницей стояли прямо на остановке [«ЦПКиО им. Горького» возле «Корстона»] и предупреждали людей о том, что автобусы теперь останавливаются на другой остановке. Трудность заключалась в том, что водителям автобусов не сообщили об изменениях в маршруте. И поэтому, когда люди выходили из автобуса, мы свистели им, предупреждая о том, что тут опасно переходить, что нужно подождать, когда проедут спортсмены, — продолжила Аверина.

Волонтер также рассказала и о трудностях в общении с обычными пешеходами, которые порой перебегали через выделенную дорожку для велосипедистов и рисковали попасть к ним под колеса. Также Алена посетовала на то, что люди часто ругаются, когда их просят дойти до другой остановки.

Уже второй день проходит первый для Казани чемпионат России по триатлону, в рамках которого в столице Татарстана в шестой раз пройдет массовый забег для любителей Ironstar. В нем примут участие более полутора тысяч человек. Самому возрастному участнику любительского забега, как рассказали накануне в ходе пресс-конференции, — 87 лет.

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Артем Гафаров