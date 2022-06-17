Самому возрастному участнику триатлона Ironstar в Казани — 87 лет

Фото: Олег Тихонов

Самому возрастному участнику триатлона Ironstar, который пройдет завтра в Казани, 87 лет. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор спортивного фестиваля Андрей Кавун.



— Мы знаем, что физиологически скоростные и силовые качества человека с возрастом утрачиваются, а выносливость можно развивать бесконечно. И многие начинают заниматься триатлоном в достаточно уже серьезном, осознанном возрасте и делают это успешно, — поделился он.

Фото: Олег Тихонов

Кавун добавил, что средний возраст триатлонистов составляет 35 лет. При этом в олимпийской дистанции могут участвовать спортсмены с 16 лет, а в «полужелезной» — с 18.

Завтра в соревнованиях по триатлону Ironstar в Казани примут участие более 1 500 человек. Соревнование проходит в Казани в рамках чемпионата России по триатлону. Турнир пройдет на дистанциях в 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег) и Olympic (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка, 10 км — бег).

На «полужелезной» и олимпийской дистанциях участникам предстоит преодолеть три этапа: плавательный, велогонку и беговой.

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Артем Гафаров