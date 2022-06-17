В соревнованиях по триатлону Ironstar в Казани примут участие более 1500 человек

Фото: Олег Тихонов

Завтра, 18 июня, в соревнованиях по триатлону Ironstar в Казани примут участие более 1 500 человек. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев. На старт выйдут участники не только из республики, но и соседних регионов России.

По словам генерального директора Ironstar Андрея Кавуна, триатлон — не единственное соревнование, которое пройдет в столице Татарстана. Завтра в Казани состоятся чемпионат по плаванию на открытой воде Swimstar, женский забег Ironlady, а также благотворительный забег Starkids.

Маршрут триатлона. Фото: iron-star.com

Ironstar Timerman Cup проходит в Казани в рамках чемпионата России по триатлону. Турнир пройдет на дистанциях в 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег) и Olympic (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка, 10 км — бег).

На «полужелезной» и олимпийской дистанциях участникам предстоит преодолеть три этапа: плавательный, велогонку и беговой.

Артем Гафаров