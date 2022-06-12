В Казани 17 и 18 июня пройдет чемпионат России по триатлону

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани 17 и 18 июня пройдет чемпионат России по триатлону, сообщает пресс-служба городской администрации. В рамках события состоятся соревнования Ironstar Timerman Cup. На «полужелезной» и олимпийской дистанциях участникам предстоит преодолеть три этапа: плавательный, велогонку и беговой.

Фото: Ринат Назметдинов

— Плавательные соревнования пройдут в акватории реки Казанки, а трасса велогонки будет проложена по центральным улицам, мимо стен Казанского Кремля и главных достопримечательностей города. В завершение состоится бег по Кремлевской набережной, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Турнир пройдет на дистанциях в 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег) и Olympic (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка, 10 км — бег). Также в программе намечены заплывы на открытой воде на одну и две морские мили — Swimstar, женский забег Ironlady и детский Starkids.

После начала спецоперации России на Украине сотрудничество с европейскими федерациями по парусному спорту приостановилось. Об этом «Реальному времени» рассказал президент федерации парусного спорта Татарстана Альберт Садыков.

Еще в марте Международная федерация парусного спорта (World Sailing) объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

Артем Гафаров