Посольство России в США назвало необоснованными обвинения в адрес Москвы в «бряцании ядерным оружием»

Российское посольство в США назвало необоснованными звучащие в адрес Москвы обвинения в «бряцании ядерным оружием». Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

— Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в «бряцании ядерным оружием», — говорится в сообщении.

Фото: mil.ru

Россия настроена на сотрудничество ради конструктивного проведения 10-й обзорной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Москва надеется, что США и их союзникам «хватит политической воли и здравого смысла», чтобы поставить интересы этого соглашения выше конъюнктурных целей.

На прошлой неделе депутат Европарламента, бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное оружие. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Сикорскому нужно пройти обследование у психиатра.



В начале мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит признаков повышенной готовности российских ядерных сил. Ранее заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно.

Татьяна Леухина