Столтенберг: НАТО не видит признаков повышенной готовности российских ядерных сил

В НАТО не видят признаков повышенной готовности российских ядерных сил. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

— Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и безжалостно, — заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

Столтенберг подчеркнул, что ядерную войну нельзя вести и выиграть ее. Он добавил, что с 24 февраля в НАТО «не смогли установить изменений в ядерной стратегии России», передает «РИА Новости».

Фото: nato.int

Вчера заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно. Он добавил, что Россия твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана».

25 апреля глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны и нельзя недооценивать эту опасность. В январе страны «ядерной пятерки» переподтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.



В конце апреля президент России Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей Федерального собрания заявил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. В случае создания для России угрозы она использует в ответ средства, которых пока нет у оппонентов.



В марте российский президент приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.



Татьяна Леухина