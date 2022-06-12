Депутат Европарламента Сикроский предложил передать Украине ядерное оружие

Депутат Европарламента, бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное оружие. Об этом рассказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Сикорский в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» заявил о том, что Россия якобы нарушает Будапештский меморандум. Запад, а свою очередь, ничего не предпринял для «компенсации» потерь Украины, хотя тоже выступал в качестве гаранта безопасности в регионе.

— Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это (отказ от ядерного вооружения, — прим. ред.) не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Володин на данное заявление ответил очень категорично. Он заявил о том, что Сикорскому нужно пройти обследование в психиатрии, сдать мандат и сидеть дома под присмотром.

— Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши.В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы, — написал председатель нижней палаты парламента России.

Артем Гафаров