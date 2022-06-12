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Депутат Европарламента Сикроский предложил передать Украине ядерное оружие

15:15, 12.06.2022
Депутат Европарламента Сикроский предложил передать Украине ядерное оружие
Фото: commons.wikimedia.org

Депутат Европарламента, бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное оружие. Об этом рассказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Сикорский в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» заявил о том, что Россия якобы нарушает Будапештский меморандум. Запад, а свою очередь, ничего не предпринял для «компенсации» потерь Украины, хотя тоже выступал в качестве гаранта безопасности в регионе.

— Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это (отказ от ядерного вооружения, — прим. ред.) не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Володин на данное заявление ответил очень категорично. Он заявил о том, что Сикорскому нужно пройти обследование в психиатрии, сдать мандат и сидеть дома под присмотром.

— Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши.В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы, — написал председатель нижней палаты парламента России.

Артем Гафаров
ОбществоПроисшествия

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