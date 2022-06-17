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В Приволжском районе Казани произошла авария на сетях водоснабжения

14:39, 17.06.2022
В Приволжском районе Казани произошла авария на сетях водоснабжения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Приволжском районе Казани вблизи дома Кул Гали №14 произошла авария на сетях водоснабжения d200мм. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Без холодной воды остались дома по адресам: Габишева 11, 17, 15, к. 1 (детский сад), 15 (школа), Сафиуллина, 17, 17, к.1, 21, 17а (детский сад).

Фото: kzn.ru

Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок, сообщается в telegram-канале администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

В апреле в Приволжском районе Казани по ул. Авангардной, 56 произошла авария на водопроводе диаметром 315 мм. Тогда без холодного водоснабжения остались 100 жилых домов — 16 многоквартирных и 84 частных, в которых проживают 3 210 человек, в том числе 950 детей.

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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