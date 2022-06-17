Главное о коронавирусе на 17 июня: в России обнаружен «омикрон» ВА.5, треть населения мира не вакцинирована

Фото: Максим Платонов

В Татарстане три недели подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. Всего на 17 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 807. Выздоровели за весь период 147 516 человек, в том числе 210 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 36 человек.

В Татарстане за последние три недели не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 995 татарстанцев, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. В прошлом месяце в республике коронавирус стал причиной смерти 18 человек.

Фото: Илья Репин

Количество заболевших COVID-19 в России снижается

За последние сутки в России выявили 3 373 новых случая коронавируса, выздоровели 4 228 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 391 797 человек, а выздоровевших — до 17 815 024. За сутки болезнь унесла жизни 63 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 333 человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые обнаружен вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в стране впервые зарегистрировали вариант омикрон-штамма коронавируса BA.4. Как рассказывал завлабораторией центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, в стране на сегодняшний день преобладает штамм BA.2 и его дочерние разновидности. Они составляют примерно 95% от всех заражений коронавирусом в России.

Попова также добавила, что количество заболевших COVID-19 в России снижается. По ее словам, это характеристика позитивной динамики, но в то же время «вирус встраивается в свою повестку и каждый день все-таки поражает определенное количество людей».

Роспотребнадзор примет все необходимые меры для снижения рисков распространения линии омикрон-штамма коронавируса BA.5 в России. Как отметили в ведомстве, вирус выявили специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора. Данную линию коронавируса уже обнаружили во многих странах мира, подчеркнули специалисты.

Заместитель директора НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков рассказал, что новый вариант «омикрона», ВА.5, получен от не выезжавшего за границу россиянина. По его словам, проба, содержащая данный вариант, была отобрана 26 мая в Ленинградской области в процессе генетического мониторинга SARS-CoV-2 на территории Северо-Западного федерального округа. Отсутствие у заболевшего контактов с заграницей подтверждает предположение ученых о том, что выявленный случай на территории страны может быть не первым, подчеркнул эксперт.

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса может получить статус обязательной в Национальном календаре профилактических прививок. По его словам, обсуждение вопроса продолжается, но есть некоторые нюансы. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Он также отметил, что Россия наблюдает за развитием эпидситуации в странах другого полушария Земли, где уже наступил зимний период.

Также Мурашко поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, который в 2022 году отмечается 19 июня. Он отметил, что благодаря сплоченному труду медицинских работников в России удалось сдержать натиск пандемии коронавируса и сохранить миллионы человеческих жизней. «У нас впереди новые задачи, необходимо сохранить здоровье тех, кто перенес коронавирус, кто в пандемию отложил плановое лечение, кто отложил прохождение профилактического осмотра», — добавил министр.

Директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов сообщил, что организация готовит документы по «КовиВаку», необходимые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для международной сертификации российской вакцины от коронавируса. Он также добавил, что Центр готов производить «КовиВак» для профилактики коронавируса в объеме не менее 20 млн доз в год при заказе от государства.

Фото: realnoevremya.ru

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин рассказал, что углубленную диспансеризацию для выявления осложнений после коронавируса должны пройти более 11 млн россиян в 2022 году. По ее словам, в настоящее время диспансеризацию прошли около 1,5 млн человек. Стоит отметить, что расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и подбора дальнейшего лечения, а также для пациентов с хроническими заболеваниями началась в регионах России с 1 июля 2021 года.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от циркулирующих сейчас штаммов коронавируса «фактически год», а срок защиты против базового варианта достигает 2 лет. Напомним, в настоящее время «Спутник V» одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а вакцина «Спутник Лайт» — более чем в 30 странах.

Консульский департамент МИД России разъяснил, что в соответствии с распоряжением правительства снимаются все ранее введенные коронавирусные ограничения на въезд для иностранных граждан, прибывающих воздушным и морским транспортом. Но при этом все еще необходимо предоставлять справку о наличии отрицательного ПЦР-теста. Уточняется, что граждане Белоруссии могут въезжать в Россию любыми видами транспорта, в том числе с территорий третьих государств, а гражданам Узбекистана разрешен въезд железнодорожным транспортом.

Фото: realnoevremya.ru

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что после заболеваний COVID-19 увеличилось число пациентов с неврологическими расстройствами. По ее словам, самыми частыми симптомами после болезни стали астения (85%), «туман в голове» (81%) и головная боль (68%). Тяжелое течение заболевания способствует провоспалительным изменениям, нарушениям свертывающей системы крови и поражению микрососудистого русла. Поэтому нередко встречается сочетание COVID-19 и нарушений мозгового кровообращения, пояснила специалист.

Италия отменяет практически все ограничения, связанные с пандемией COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 537 868 517 человек, 6 315 784 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 058 180). На второй строчке — Индия (43 270 577), на третьей — Бразилия (31 611 769), на четвертой — Франция (30 228 615), на пятой — Великобритания (22 651 908).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 012 647). За ними следуют Бразилия (668 693), Индия (524 817), Россия (372 579, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 340).

Власти Египта сняли все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за распространения COVID-19. Так, правительство отменило антиковидные меры как для иностранных граждан, так и для египтян. Решение принято по итогам совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями. Отмечается, что теперь путешественникам не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста.

Италия сняла все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Решение об этом принял Совет министров страны. Так, согласно новым правилам, отменяется обязательное ношение медицинских масок во всех закрытых помещениях — кино, театрах, дворцах спорта, офисах, учебных заведениях. Исключение составляют медучреждения и дома для престарелых. Кроме того, использовать маски типа FFP2 также необходимо в общественном транспорте — вплоть до 30 сентября.

Фото: pxhere.com

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге заявил, что треть населения мира еще не получила ни одной дозы вакцины от коронавируса. Он также отметил, что российской двухкомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник V» воспользовались более 500 млн человек во всем мире и свыше 90 млн человек в России. По его словам, такая статистика свидетельствует не только об обширном опыте России в разработке вакцин, но также о возможности привлечения российской науки и производства в процесс противодействия пандемии.

Президент США Джо Байден отказался считать рецессию в Соединенных Штатах на фоне рекордной инфляции неизбежной. По его словам, американцы очень подавлены за последние 2 года, в которые им пришлось пережить пандемию коронавируса, нестабильность в экономике и резкий рост цен на бензин.

Фото: kremlin.ru

Экспертный совет по коронавирусу при правительстве ФРГ призывает заранее подготовиться к очередной волне COVID-19 в этом году. Специалисты рассказали о трех возможных сценариях на осенне-зимний сезон. Оптимистичный: следующий вариант вируса окажется слабее и все внимание сосредоточится на группах риска. Промежуточный: новая волна сопоставима с предыдущими. Не исключено возвращение масочного режима и ограничение массовых мероприятий. Пессимистичный: более заразный вирус из-за которого понадобится массовая бустерная вакцинация.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Максим Кокунин