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В Татарстане три недели подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19

12:18, 16.06.2022
В Татарстане три недели подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние три недели не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 995 татарстанцев, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. В прошлом месяце в республике коронавирус стал причиной смерти 18 человек.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 16 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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