В Татарстане три недели подряд не регистрируют случаев смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние три недели не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса. Последний раз о них сообщалось 25 мая — умерли два человека.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 995 татарстанцев, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. В прошлом месяце в республике коронавирус стал причиной смерти 18 человек.

Фото: Максим Платонов

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 16 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина