25 июня в Казани проведут экосплав по Казанке для очищения русла реки от мусора

Фото: Максим Платонов (архив)

25 июня пройдет экологический сплав на Казанке. Активисты отправятся в него для очищения русла реки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Участники займутся очисткой реки от завалов и мусорных островов вблизи Голубых озер. Регистрация открыта по ссылке, однако количество мест ограничено. Планируется набор 45 человек.

Мероприятие начнется в 10:00 и закончится к 20:00. Маршрут стартует от поселка Урманче Высокогорского района Татарстана. Ориентир — улица Главная, 21. Желающих добраться из Казани до места старта сплава на трансфере организаторов заберут в 9:00, а по окончании привезут обратно в город. Место встречи им объявят за три дня до события.

Фото: Максим Платонов (архив)

18 июня в Казани на территории будущего Савиновского парка состоится экологическая акция по очистке реки Казанки. Мероприятие начнется в 11.00 и продлится два часа. Перчатки и мешки выдадут на месте. Точка сбора участников — шлагбаум на пересечении улиц Гаврилова и Чуйкова (ориентир — Гаврилова, 23а).



Дарья Акимова