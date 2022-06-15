18 июня в Казани проведут экологическую акцию по очистке прибрежной зоны Казанки

Фото: Максим Платонов (архив)

18 июня в Казани на территории будущего Савиновского парка состоится экологическая акция по очистке реки Казанки. Ее организаторами выступают региональное отделение Русского географического общества в Татарстане и Дирекция парков и скверов Казани, сообщает пресс-служба мэрии города.

Очисткой дна займутся дайверы научно-исследовательского отряда имени Леонова. Убирать территорию на берегу будут волонтеры и члены РГО в республике. К ним могут присоединиться и жители города.

Мероприятие начнется в 11.00 и продлится два часа. Отмечается, что перчатки и мешки выдадут на месте. Точка сбора участников — шлагбаум на пересечении улиц Гаврилова и Чуйкова (ориентир — Гаврилова, 23а).

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале июня в Казани более 350 человек приняли участие в очистке берегов и подводной части озера Глубокого. Совместными усилиями убраны 62 тысячи кв. метров береговой территории и 7 тысяч кв. метров под водой.

Дарья Акимова