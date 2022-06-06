В России предложили продлить меры по сдерживанию цен на удобрения

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила продлить меры по сдерживанию роста цен на удобрения до 31 мая 2023 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Принятые кабмином меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения признаны эффективными.

Фото: wikipedia.org

В России с 1 июля и до конца текущего года будут действовать квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Исключением становится поставка продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.



В апреле власти страны увеличили квоты для отечественных производителей минеральных удобрений почти на 700 тысяч тонн до 31 мая 2022-го. Квота на вывоз азотных удобрений поднялась до 5,7 млн тонн, сложных удобрений — до 5,6 млн тонн.

Татьяна Леухина